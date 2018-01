tempo di lettura 2'

In un’intervista rilasciata al magazine People , il regista e sceneggiatore diè tornato a parlare della connessione fra Rey e Kylo Ren, possibile, ovviamente, grazie alla Forza.

Rian Johnson ha rivelato che per realizzare le scene in cui i due comunicano a distanza, ha sempre voluto sul set entrambe le star, Daisy Ridley e Adam Driver. A seconda della location, era una delle due a restare fuori dall’inquadratura.

Ogni singola volta che giravamo “uno dei due lati” dall’altra parte della scena c’era, non inquadrata dalla macchina da presa, l’altra persona. Siamo arrivati al punto di far volare Adam in Irlanda solo per le scene di Daisy. La sua presenza era essenziale visto che comunicano in questa maniera così intima. Questo significa che dovevamo girare ogni scena due volte e per questo le sessioni di prove erano molto importanti. C’è poi da dire che il mio editor Bob Ducsay ha fatto un lavoro egregio montando tutto in maniera tale da non avvertire minimamente gli stacchi. Per gestire questa connessione a base di Forza che hanno, avevo bisogno che parlassero. E ho pensato che la cosa peggiore per Rey sarebbe stata proprio metterla di fronte a questa persona che detesta.