Fatto sta che l’attrice ha condiviso uno scatto preso presso gli uffici della Warner – presumibilmente quelli della New Line Cinema – in cui possiamo vedere Annabelle e una delle bambole di Pennywise vista in uno dei momenti più intensi di IT di Andres Muschietti (nello specifico si tratta di quella vestita come il clown interpretato da Tim Curry nella mini serie tv basata sul romanzo di Stephen King).

Le speculazioni online non sono tardate a partire. Che si tratti di un modo per “suggerire” il suo ingresso nel cast del Capitolo Due nei panni di una Beverly Marsh ormai adulta?

Ovviamente è ancora presto per dirlo, anche se è un rumour che circola da un po’ con una certa insistenza, anche vista la collaborazione pregressa fra Jessica Chastain e Andy Muschietti avvenuta con la Madre.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

