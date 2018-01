Spoiler

Attenzione: contiene spoiler su Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Secondo il volume Star Wars: The Last Jedi Visual Dictionary, le armature indossate dalla Guardia Pretoriana del Leader Supremo Snoke in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, oltre a proteggere i soldati duranti gli scontri, causerebbero loro anche un forte dolore. Nel film di Rian Johnson, vediamo le guardie in azione proprio all’interno della sala del trono della Supremacy, la nave nella quale risiede il capo del Primo Ordine.

Nel descrivere struttura e funzione delle armature, il volume le etichetta come palesemente “dolorose da indossare”, specificando poi che “tali sono i sacrifici richiesti per proteggere il Leader Supremo”. L’armatura, fatta a strati, è difatti impregnata di uno strato laminato che, facendo anche da materiale conduttore, crea un intenso campo magnetico che garantisce un certo livello di protezione durante eventuali duelli. Come specificato dal libro, “I pretoriani sopportano il dolore per spirito di lealtà e di devozione al Leader Supremo”.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

