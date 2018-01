tempo di lettura 1'

È sempre più vicino il, la 52esima edizione del colossale evento sportivo durante il quale si giocherà la finale del campionato della National Football League. Avrà luogo domenicaa Minneapolis, in Minnesota.

L’evento, ricordiamo, è un appuntamento molto amato dagli sportivi, ma anche dagli appassionati di cinema: durante la manifestazione sportiva, seguita da decine di milioni di americani, vengono infatti tradizionalmente trasmessi molti spot tv dei film più attesi dell’anno, la cui messa in onda l’anno scorso è arrivata a costare una media di 5 milioni di dollari.

Per le major, insomma, si tratta di una vetrina molto importante che però non tutte decidono di sfruttare come la Warner Bros. Pictures.

L’anno scorso tra i grandi protagonisti ci sono stati la Paramount e Universal che hanno deciso di promuovere Baywatch, Transformers: L’Ultimo Cavaliere, Ghost in the Shell e Fast & Furious 8; la 20th Century Fox che ha proposto uno spot per Logan – The Wolverine, mentre la Disney è stata presente con Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar e Guardiani della Galassia Vol. 2.

Per quanto riguarda quest’anno i primi a rispondere all’appello – stando a Variety – sono state proprio la Paramount e la Universal che potrebbero cogliere l’occasione per promuovere Cinquanta Sfumature di Rosso, Jurassic World: Il Regno Distrutto, Bumblebee e il nuovo Mission Impossibile.

La Disney e la Fox per il momento non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito, ma vi terremo aggiornati.