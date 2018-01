tempo di lettura 1'

Ci fu una serie di sfortunati eventi che ebbero a che fare con lo sciopero degli sceneggiatori, compreso Jonah [Jonathan] Nolan, che era riuscito a unirsi a noi e che aveva iniziato a scrivere uno splendido script. Ma poi venne chiamato per via di un impegno precedente che aveva già sottoscritto. Cosa che mi dispiacque, perché avrei voluto che fosse lui a rinvigorire quel franchise. E sfortunatamente, durante i lavori di produzione, accade ben altro.

In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di esprimere i suoi rimpianti per il risultato finale di, diretto danel 2009. Costato 200 milioni di dollari, Salvation ne incassò solo 125 negli Stati Uniti, per un totale di 371 milioni a livello globale. A distanza di 9 anni dall’uscita del film nelle sale, Bale è tornato a parlare di tutto ciò che “andò storto” durante i lavori:

Com’è noto, durante le riprese Bale fu inoltre registrato durante uno scatto d’ira che riversò contro il direttore della fotografia Shane Hurlbut. Nel corso dell’intervista, l’attore si è detto ancora pentito della sua reazione:

Fu un’occasione decisamente inusuale. Ma anche una grande lezione per me. […] Non importa quanto impegno stai mettendo in una scena, comportarsi in quel modo è comunque qualcosa di inaccettabile. E sì, chiaramente mi dispiace moltissimo ancora oggi.

