È TMZ a riportare che il produttore esecutivoha nuovamente fatto causa al’accusa è quella di non aver avuto alcun credito ine di non essere stato remunerato a fronte del suo contributo ai lavori del film.

Non è la prima volta che Zakk agisce legalmente contro Diesel: non è tuttavia mai riuscito a dimostrare l’esistenza di un vincolo contrattuale con l’attore, continuando a sostenere la stipula di un accordo non scritto, senza alcun contratto formale, riguardante il suo coinvolgimento nel film come produttore esecutivo.

Tra le richieste di Zakk ci sono proprio l’inserimento del proprio nome nei crediti e il riconoscimento di una remunerazione di 200 mila dollari. Il produttore, tuttavia, ha fatto causa – per danni e inadempienza contrattuale – per 2 milioni di dollari.

Nel cast di xXx: Il Ritorno di Xander Cage, oltre a Vin Diesel, ci sono anche Samuel L. Jackson, Donnie Yen, Tony Jaa, Deepika Padukone, Nina dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Kris Wu, Rory McCann, Nicky Jam, Al Sapienza, Adriana Gutierrez, Michael Bisping, Tony Gonzalez.

Questa la sinossi:

Nel terzo esplosivo capitolo del franchise che ha ridefinito lo spy thriller troviamo l’atleta diventato agente governativo Xander Cage (Vin Diesel) che ritorna da un esilio autoimposto trovandosi in rotta di collisione con uno spiegato guerriero alpha di nome Xiang. Questi è alla ricerca di un’arma sinistra e apparentemente inarrestabile nota come il Vaso di Pandora. Radunando un gruppo di compagni in cerca di adrenalina, Xander si trova avvinghiato in una cospirazione che lega alcune delle più alte cariche dei governi di tutto il mondo. Armato del caratteristico ingegno e della tipica dirompenza, “xXx: the Return of Xander Cage” alzerà l’asticella con azione estrema e alcune delle più spettacolari acrobazie mai viste al cinema.

Scritto da Michael Ferris e John Brancato, il film è diretto da D.J.Caruso (Disturbia, Eagle Eye) ed è uscito nelle sale americane il 20 gennaio 2017.

