è tornato a parlare con MTV del reboot di, le cui riprese sono terminate. L’attore diha dato già prova di essere portato, oltre che per la recitazione, anche per il ballo nella celebre serie Netflix, ma pare che abbia un altro asso nella manica: il canto.

“Sono pieno di sorprese” ha ammesso Harbor sul red carpet dei Golden Goble. “Non so se lo sai, ma sono anche un cantante, o almeno in Hellboy potreste o non potreste vedermi in versione crooner“.

Quanto al film in generale, l’attore ha ribadito che sul set non si è ricorso molto alla CGI:

C’erano molti effetti pratici sul set: mostri, battaglie – non molta CGI. Credo che sarà un film divertente e unico. È stato il lavoro più difficile in assoluto per me. Le scene d’azione, rotolarmi in giro, prendere a pugni: tutte cose che un uomo di 40 anni non dovrebbe fare. E per di più, una quantità smisurata di protesi e trucco. Alla fine però abbiamo girato roba bellissima e unica per questo tipo di universo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La produzione del reboot si è tenuta in Bulgaria e nel Regno Unito.

Nel cast David Harbour (Hellboy), Ian McShane (il professor Broom), Milla Jovovich (la regina di sangue) e Daniel Dae Kim (Maggiore Ben Daimio). Vietata ai minori, la nuova storia ruoterà attorno all’eroe rosso che dovrà fare i conti con una strega del Medioevo che è decisa a distruggere l’umanità.

Questa la possibile sinossi preliminare: