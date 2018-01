tempo di lettura 3'

Invediamo chiaramente uno dei Porg a bordo del Millennium Falcon in volo (lo si è visto anche nel trailer prima dell’uscita del film). Le piccole creature del film disono divenute un curioso “tormentone” pronto a scomodare – chiaramente in maniera goliardica e semiseria – anche studiosi e ricercatori di ecologia e di biodiversità.

Com’è noto, le specie trasportate in maniera forzata da un habitat all’altro possono avere conseguenze anche potenzialmente dannose sul nuovo ambiente di riferimento. È accaduto, ad esempio, al Rospo delle Canne australiano. Proveniente dalle Hawaii, è stato introdotto in Australia negli anni 30 con l’idea di fungere da “arma” contro una specie di scarafaggi nocivi alla vegetazione locale, con risultati tuttavia contrari a quanto sperato e con l’introduzione – a tutti gli effetti – di una specie “aliena” rispetto al territorio.

Come spiegato da Tim Blackburn, ricercatore presso il Center for Biodiversity and Environment Research dell’University College London, nel caso della Galassia Lontana Lontana un’eventuale “espansione” dell’habitat dei Porg potrebbe apportare – seppur in maniera inizialmente marginale – dei cambiamenti negli ecosistemi di destinazione e potrebbe rendere i piccoli animali potenzialmente “invasivi” per il nuovo ambiente. In generale, come spiegato da Blackburn:

I candidati con la probabilità più alta di divenire specie invasive sono quelli che si trovano intorno ai porti spaziali, anche perché hanno una probabilità maggiore di finire su qualche nave e di essere trasportati altrove. I Porg potrebbero decimare alcuni pesci di un’altra area, qualora non ci fosse alcun predatore simile a loro.

È chiaro che si parla – in maniera del tutto semiseria – di creature fittizie. Tuttavia, non c’è motivo di non adottare un approccio scientifico anche per i buffi animali del film. È indubbio insomma che “spostare i Porg” avrebbe conseguenze sulla loro evoluzione e sul futuro dei loro nuovi habitat. Ben altra cosa, invece, è prevedere quali sviluppi potrebbero sorgere. A oggi, innanzitutto, ciò che non sappiamo con certezza è se le creature torneranno o meno anche in Episodio IX, diretto da J.J. Abrams. Data la curiosità e il clamore suscitato (sia da parte di chi ha apprezzato i piccoli animali e sia da parte di chi non li ha amati affatto), c’è decisamente la possibilità Gli Ultimi Jedi non sia l’ultimo film nel quale avremo modo di vedere un Porg. In qualsiasi ecosistema di riferimento!

