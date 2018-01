Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Sono stati annunciati ieri sera i vincitori della 23esima edizione dei Critics’ Choice Awards, i premi assegnati dalla Broadcast Film Critics Association (la più grande tra le organizzazioni di critici negli USA e Canada, composta da oltre 300 critici di tv, radio, carta stampata e online) e dalla Broadcast Television Journalists Association.

Condotta da Olivia Munn, la cerimonia ha visto trionfare The Shape of Water di Guillermo del Toro con quattro premi (aveva ricevuto dodici nomination), mentre sul fronte televisivo hanno dominato Big Little Lies e The Marvelous Mrs. Meisel.

In ottica Osca i premi della critica hanno un unico ruolo, e cioè quello di aumentare il “buzz” intorno a un film. Servono quindi a farsi un’idea più precisa di come andranno le cose nei prossimi mesi. Nel caso dei CC, due anni fa vinse Spotlight (che ottenne poi l’Oscar), mentre un anno fa vinse La La Land (l’Oscar andò a Moonlight, ma il film di Damien Chazelle dominò comunque la serata).

Ecco tutti i premi:

FILM

MIGLIOR FILM

The Shape of Water

MIGLIOR ATTORE

Gary Oldman, Darkest Hour

MIGLIORE ATTRICE

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Allison Janney, I, Tonya

MIGLIORE ATTORE/ATTRICE GIOVANE

Brooklynn Prince, The Florida Project

MIGLIOR CAST D’INSIEME

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

MIGLIOR REGISTA

Guillermo del Toro, The Shape of Water

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Jordan Peele, Get Out

MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA

James Ivory, Call Me By Your Name

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Roger Deakins, Blade Runner 2049

MIGLIORI SCENOGRAFIE

Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeff Melvin, The Shape of Water

MIGLIOR MONTAGGIO

(TIE)

Paul Machliss, Jonathan Amos, Baby Driver

Lee Smith, Dunkirk

MIGLIORI COSTUMI

Mark Bridges, Phantom Thread

MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCO

Darkest Hour

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

War for the Planet of the Apes

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Coco

MIGLIOR FILM D’AZIONE

Wonder Woman

MIGLIORE COMMEDIA

The Big Sick

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMMEDIA

James Franco, The Disaster Artist

MIGLIORE ATTRICE IN UNA COMMEDIA

Margot Robbie, I, Tonya

MIGLIOR FILM FANTASCIENTIFICO O HORROR

Get Out

MIGLIOR FILM STRANIERO

In The Fade

MIGLIOR CANZONE

“Remember Me” from Coco

MIGLIOR COLONNA SONORA

Alexandre Desplat, The Shape of Water