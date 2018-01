Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

(MILANO – 12 gennaio 2018) – I premi Oscar® Steven Spielberg, Meryl Streep e Tom Hanks arrivano in Italia per presentare il film evento che li vede per la prima volta insieme nella loro lunga ed incredibile carriera.

Ambientato nel 1971, The Post vede protagonisti Katharine Graham (Streep), prima donna alla guida del The Washington Post, e Ben Bradlee (Hanks), testardo direttore del suo giornale. L’indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa nella storia dell’informazione con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al mondo intero la massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in Vietnam durata per decenni (i “Pentagon Papers”).

Il tour europeo promozionale del film farà tappa anche in Italia. Steven Spielberg, Meryl Streep e Tom Hanks parteciperanno in diretta domenica 14 gennaio alla trasmissione “CHE TEMPO CHE FA” condotta da Fabio Fazio, in onda su Rai1 a partire dalle 20.35.

Lunedì 15 gennaio le tre leggende di Hollywood parteciperanno alla conferenza stampa del film mentre in serata sono attesi sul “black and white” carpet della première italiana di The Post, che si terrà presso il Cinema Odeon di Milano.

Per la prima volta nella sua lunga carriera Steven Spielberg dirige in The Post la coppia premio Oscar® Meryl Streep e Tom Hanks, con una sceneggiatura scritta da Liz Hannah e Josh Singer.

Nel cast anche Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Jesse Plemons, Matthew Rhys, Michael Stuhlbarg, Bradley Whitford e Zach Woods.

The Post, un’esclusiva per l’Italia LEONE FILM GROUP in collaborazione con RAI CINEMA, uscirà nelle sale italiane il 1 FEBBRAIO 2018 distribuito da 01 DISTRIBUTION.