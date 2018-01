tempo di lettura 1'

di Carlo Verdone a dominare la classifica italiana di venerdì, doppiando il film in seconda posizione. La commedia incassa 427mila euro, portandosi a 627mila euro in due giorni, sempre in linea con i risultati dinel gennaio 2016.

Secondo posto per Jumanji: Benvenuti nella Giungla, che incassa 215mila euro e sale a 6.5 milioni complessivi. Al terzo posto Come un Gatto in Tangenziale tiene bene e incassa 158mila euro, salendo a 7.1 milioni complessivi, seguito da Wonder con 155mila euro e un totale di quasi 9.5 milioni di euro.

La miglior media della classifica è di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri: forte anche dei premi che sta vincendo, il film presentato a Venezia raccoglie 122mila euro e sale a 186mila euro in due giorni.

Tra le altre nuove uscite, The Midnight Man incassa 117mila euro (200mila in due giorni), con la terza media della classifica, mentre Leo Da Vinci al tredicesimo posto incassa 15mila euro (28mila in due giorni).