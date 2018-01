tempo di lettura 1'

a dominare la classifica di sabato al box-office italiano. Il film di Carlo Verdone incassa 1.2 milioni di euro, con la miglior media della classifica (oltre duemila euro per sala) e un totale di 1.9 milioni di euro in tre giorni (oggi supererà i tre).

Seconda posizione per Jumanji: Benvenuti nella Giungla, che tiene bene e incassa 681mila euro, portandosi a 7.2 milioni complessivi. Al terzo posto Come un Gatto in Tangenziale incassa 471mila euro, per un totale di 7.6 milioni di euro, seguito da Wonder (407mila euro, 9.9 milioni complessivi) e Coco (353mila euro, 8.7 milioni complessivi). Al sesto posto Tre Manifesti a Ebbing, Missouri incassa 324mila euro con la seconda media della classifica (l’unico altro film a superare i duemila euro per sala), per un totale di 511mila euro.

Le altre nuove uscite del weekend: The Midnight Man al settimo posto incassa 274mila euro e sale a 474mila euro, Leo Da Vinci all’undicesimo posto incassa 81mila euro,per un totale di 110mila euro (e una media molto bassa).