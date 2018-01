Spoiler

tempo di lettura 2'

Attenzione: contiene spoiler sulla trama di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi, una delle sequenze di maggiore impatto è lo schianto della nave del Vice Ammiraglio Holdo contro la Supremacy del Leader Supremo Snoke. La scena, com’è noto, è priva di audio (cosa che ha causato parecchi equivoci con vari spettatori). L’assenza di suono, pur non essendo altro che una semplice scelta creativa, risulta tuttavia più in linea il rigore scientifico. Patrick Johnson, autore di The Physics of Star Wars, ha difatti ricordato:

Il suono ha bisogno di un mezzo per spostarsi da un luogo a un altro. Nello spazio non c’è praticamente nulla. Dunque, senza un mezzo attraverso il quale muoversi, non si può propagare. Un po’ come ci ricorda Alien: “Nello spazio, nessuno può sentirti urlare!”

Per quanto la singola sequenza sia “muta”, è innegabile che l’intera saga di Star Wars contenga invece un enorme numero di rumorosissime battaglie spaziali. A una domanda riguardo proprio lo scarso rigore scientifico dei vari film, Johnson ha detto la sua sulle chiassose battaglie nello spazio e sul propagarsi di fuoco e fiamme all’esterno delle navi:

Direi che, per via del vuoto che c’è nello spazio, una volta che una prima bomba esplode sulla fiancata di una nave assistiamo a una fuoriuscita di ossigeno, cosa che consente a una fiammata di propagarsi in maniera relativamente svelta. Ma è solo una semplice speculazione da parte mia!

Ad ogni modo, Johnson ha sottolineato come preferisca affidarsi alla sospensione dell’incredulità piuttosto che a un’attenzione maniacale per le leggi della fisica e della chimica:

Mi piace vedere un’esplosione spettacolare in un film, rende una scena più drammatica. E chiaramente noi cerchiamo di realizzare dei film di intrattenimento, non dei documentari scientificamente accurati al 100%.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Fonte: CB