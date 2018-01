tempo di lettura 1'

Dopo lo stop forzato a causa della rottura della caviglia di(ferita da cui si è guarito in circa sette settimane, senza causare un rinvio dell’uscita del film), le riprese disono nuovamente in corso in questi giorni in Gran Bretagna. La star della saga è tornata in azione sul set ieri, quando ha girato una sequenza nella quale doveva correre sulla tettoia del ponte ferroviario Blackfriars lungo il Tamigi: un elicottero riprendeva la scena con la skyline della città sullo sfondo.

Nonostante l’incidente di qualche mese fa, insomma, l’attore ha voluto mettersi nuovamente in gioco girando ancora una volta uno stunt senza controfigura – questa volta senza contrattempi.

Potete vedere due video qui sotto, mentre le foto sono disponibili sul DailyMail.

Nel cast del sesto capitolo di Mission: Impossible torneranno, insieme a Tom Cruise, anche Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames e Jeremy Renner, oltre a Vanessa Kirby e Henry Cavill. Alla regia del film torna Christopher McQuarrie (già regista di Mission: Impossible – Rogue Nation, Jack Reacher – La Prova Decisiva e premio Oscar per la sceneggiatura de I Soliti Sospetti di Bryan Singer).

L’uscita di Mission Impossible 6 è attualmente prevista per il 27 luglio del 2018.