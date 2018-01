Spider-Man: Jon Bernthal elogia il lavoro di Tom Holland nell’UCM

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Io adoro Tom Holland, sapete che intendo. Siamo in grande sintonia. Non ho aspirazioni diverse da ciò che sto già facendo. Amo il personaggio [di Frank Castle], lo sento nelle mi corde e mi sento onorato di poterlo interpretare. In tutta onestà, non c’è una parte di me che dice “Però mi piacerebbe essere nei film”. Detto questo, un attore che ammiro profondamente nell’UCM è senza dubbio Tom. È allo stesso tempo sia un grande attore che una gran bella persona. Nei film fa tutto da solo, è anche un atleta in gamba. Non posso che parlarne bene.