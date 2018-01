Spoiler

tempo di lettura 2'

Attenzione! Contiene spoiler sulla trama e sui personaggi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Secondo Kevin Smith, la saga di Star Wars si starebbe “preparando” a dire addio a uno dei suoi elementi più celebri e iconici.

Parliamo difatti del Millennium Falcon. Nel corso di una nuova puntata del podcast Fatman on Batman , Smith ha ipotizzato che il “pezzo di ferraglia” più famoso del franchise potrebbe andare incontro a un tragico destino:

Hanno ucciso Han Solo ne Il Risveglio della Forza, hanno fatto morire Luke ne Gli Ultimi Jedi. Purtroppo Carrie Fisher non c’è più, quindi in qualche modo dovranno gestire il destino di Leia. Ma quale sarà la prossima grande perdita che non ci aspettiamo? Per me sarà il Falcon. Ci spezzerebbe davvero il cuore.

Quella di Smith, è bene ricordarlo, è solo un’ipotesi. Il Falcon apparirà in Solo: A Star Wars Story e, al momento, dovrebbe apparire anche in Episodio IX. Non sappiamo, tuttavia, quale sarà il destino della nave nel film di J.J. Abrams. Secondo Smith, tuttavia, Chewie può comunque stare tranquillo:

Non ucciderebbero mai Chewbacca, perché puoi far tornare qualcuno nei panni di Chewbacca per altri 400 anni. È un tizio che indossa un costume. Non dovrebbero uccidere nessuno dei droidi storici, perché possono essere interpretati da altri attori. Ma possono uccidere qualcuno che ci farebbe esclamare “No! Lo amavo dai tempi della mia infanzia!”

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con Smith? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Fonte: CB