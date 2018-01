tempo di lettura 3'

5. Five. Cinq. Fünf. Cinco. Cinque.

Quando J.K. Rowling ad ottobre 2016 annunciò che i film del franchise di Animali Fantastici sarebbero stati cinque usando cinque lingue diverse, molti appassionati lessero qualcosa in più dietro quelle parole.

La scrittrice ha sempre proposto indovinelli e annunci criptici ai suoi fan, perciò quel tweet suggerì a molti la possibilità che ogni film fosse ambientato in una nazione diversa e perciò America, Francia, Germania, Spagna/Brasile e Italia.

La scrittrice smentì tale sequenza di nazioni in occasione del red carpet di Animali Fantastici e Dove Trovarli a novembre 2016, ma a giudicare dalle parole del regista Entertainment Weekly visiteremo altre parti del mondo in ogni film:

Sì, [ogni film sarà ambientato in una città diversa]. Jo ci ha già detto dove sarà ambientato il prossimo ed è emozionante. È una storia di scala globale in fine dei conti, e visto che il nostro pubblico lo è, è ancora più eccitante portare la storia in diverse parti del mondo.

Dopo aver conosciuto l’America del mondo dei maghi nel primo film, nel secondo conosceremo Parigi (dove il film sarà per la maggior parte ambientato) e poi torneremo a Londra. Per il terzo al momento non sono stati ancora lasciati indizi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Le riprese sono partite il 3 luglio 2017 e sono terminate il 20 dicembre.

Nel cast confermato Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp e Jude Law. Credence, il cui destino non era chiaro alla fine del primo film, farà ritorno con il volto di Ezra Miller. Kevin Guthrie tornerà a vestire i panni di Abernathy, il capo di Tina al MACUSA, mentre Carmen Ejogo sarà il capo del MACUSA Seraphina Picquery.

Tra le nuove reclute: Zoë Kravitz nei panni Leta Lestrange dopo una comparsa nel primo film, Callum Turner in quelli di Theseus Scamander e Claudia Kim nei panni di una circense. Accanto a loro troviamo William Nadylam: sarà un mago di nome Yusuf Kama; Ingvar Sigurdsson sarà il cacciatore di taglie Grimmson; Ólafur Darri Ólafsson sarà Skender, proprietario del circo. David Sakurai sarà uno dei seguaci di Grindelwald e infine Brontis Jodorowsky sarà Nicholas Flamel, il creatore della Pietra Filosofale.

La sceneggiatura, ancora una volta scritta da J.K. Rowling, è ambientata nel 1927, alcuni mesi dopo che Newt ha collaborato allo smascheramento e alla cattura del celebre mago oscuro Gellert Grindelwald. Tuttavia, come da lui promesso, Grindewald è riuscito a evadere e ha iniziato a radunare seguaci uniti alla sua causa: il dominio dei maghi su tutti gli esseri non magici. L’unico capace di fermarlo è il mago che una volta chiamava amico: Albus Silente. Ma Silente avrà bisogno dell’aiuto del mago che aveva già ostacolato Grindelwald in passato, il suo ex-studente Newt Scamander. L’avventura ricongiungerà New con Tina, Queenie e Jacob, ma la missione metterà alla prova le loro lealtà costringendoli ad affrontare nuovi pericoli in un mondo magico sempre più diviso e pericoloso.

L’azione si concentrerà brevemente a New York, e poi a Londra e a Parigi: ci saranno anche alcuni richiami alle storie di Harry Potter che i fan dei libri e dei film adoreranno.

David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram figurano come produttori mentre Tim Lewis, Neil Blair, Rick Senat e Danny Cohen come produttori esecutivi.

Nel cast tecnico il premio Oscar direttore della fotografica Philippe Rousselot; il tre volte premio Oscar scenografo Stuart Craig, il tre volte premio BAFTA montatore Mark Day, la quattro volte premio Oscar costumista Colleen Atwood, il premio Oscar supervisore degli effetti visivi Tim Burke e il candidato al premio Oscar supervisore degli effetti visivi Christian Manz.

La data d’uscita è fissata al 15 novembre 2018.