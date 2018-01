Spoiler

Nel volume The Art of Star Wars: The Last Jedi, possiamo vedere un concept art che mostra Maz Kanata al fianco di Poe Dameron, Finn, C-3PO e un personaggio nascosto che potrebbe essere il Generale Leia.

Deattglio che conferma che Maz si è unita alla Resistenza dopo la battaglia su Takodana, ma che i piani circa il suo personaggio sono poi cambiati. Sappiamo che J.J. Abrams aveva girato delle scene con Maz che poi ha scartato. Il personaggio interpretato da Lupita Nyong’o inizialmente aveva un coinvolgimento maggiore con le truppe che si oppongo al Primo Ordine.

In proposito, Abrams aveva dichiarato:

Avevamo effettivamente girato una scena, ma poi l’abbiamo scartata. A un certo punto Maz continuava a stare con i personaggi presenti alla base della Resistenza. Ma abbiamo realizzato presto che non aveva da fare niente di particolarmente importante lì. Lupita aveva girato alcune sequenze, ma poi abbiamo optato per lasciarle fuori dal montaggio finale.

Dal momento che i lavori preparatori di Star Wars: Gli Ultimi Jedi sono iniziati mentre quelli de Il Risveglio della Forza erano in fase finale, è possibile che per il film di Rian Johnson ci fossero piani più estesi per Maz, poi ridimensionati dopo i cambiamenti al film di Abrams.

Ecco un’immagine dal volume:

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

