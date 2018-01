tempo di lettura 2'

Da un punto di vista strettamente contrattuale… sì, confermo. Ho finito. In qualche modo è un pensiero spaventoso. Questa realtà sembrava davvero non dover finire mai, ma ora sta potenzialmente per terminare. Sento che Thor è stato reinventato, e che ora c’è una piattaforma più ampia sulla quale poter lavorare.

Nel corso di un’intervista a USA Today,ha avuto modo di parlare del contratto che lo vincola ai Marvel Studios dal primo film dedicato a Thor. E, come confermato dall’attore, allo stato attuale delle cose, entrambi in lavorazione, sono gli ultimi prodotti che lo vincolano a prestare il volto al Dio del Tuono:

Ad ogni modo, puntualizzare che un contratto è in fase di scadenza non significa implicare che un nuovo accordo non possa essere stipulato. Al momento non è in cantiere un quarto film dedicato a Thor. Dal momento che Kevin Feige ha accennato al fatto che Avengers 4 darà all’Universo Cinematografico Marvel una sorta di “finale di sezione”, per dare inizio a una fase completamente nuova, è anche possibile che l’UCM non ricorra più – o quantomeno non a breve – a scomodare il figlio di Odino. Per quanto riguarda Hemsworth, l’attore è felice del lavoro svolto fino ad oggi ma anche sollevato di non vedere davanti a sé progetti a breve scadenza:

Voglio rallentare un po’ e prendere alcune decisioni con una testa decisamente più riposata!

