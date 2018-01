Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Avengers: Infinity War, il cinecomic diretto dai fratelli Russo, approderà nei cinema italiani alla fine di aprile.

Il team di supereroi si troverà a fronteggiare il Titano Pazzo Thanos che nella pellicola verrà interpretato da Josh Brolin. Per contrastare questo temibile antagonista gli Avengers dovranno impiegare tutte le frecce al loro arco tra cui. Nel concept più in basso potete dare un’occhiata a una di queste “frecce”, la versione aggiornata della Hulkbuster di Tony Stark.

Eccola a seguire:

Two slightly different official concept designs for the upgraded Hulkbuster armor in #AvengersInfinityWar: pic.twitter.com/hiblptIOCg

— MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) 17 gennaio 2018