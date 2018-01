Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 3'

È la sorella dell’uomo che ha permesso adi realizzare unada. E già per questo la amiamo alla follia. In più, come attrice, ha lavorato a lungo con, era presente consul set del secondo film da regista di) e torturava sessualmentedentro(1996) deiscimmiottando trucemente l’deper poi tornare, irriconoscibile per quanto era abbronzata, anche in(1998) sempre deiha sempre accettato lo scherzo al cinema ma da quando è diventata la pacata e un pochino goffa mediumdentro il franchise horror, ha trovato una seconda giovinezza cinematografica a bendi età.

Ora Insidious è arrivato al quarto capitolo e noi di BadTaste.it abbiamo avuto il privilegio di chiacchierare al telefono con l’arzilla signora. Abbiamo parlato dei segreti di Elise Rainier e non solo.

Ms. Shaye, perché Elise è stata così amata dal pubblico in questi 7 anni dal primo Insidious?

Non ne ho la più pallida idea. Forse per la sua estrema gentilezza e cordialità.

Qual è stato il suo metodo in recitazione per “afferrare” Elise?

Non averne affatto. Nel senso che mi sono affidata ciecamente alle sceneggiature di Leigh Whannell. Sono sempre stati dei copioni estremamente dettagliati e precisi, scritti in modo meticoloso e accurato. Mi colpì subito come era descritta la dimensione dell’Altrove. Ho sempre detto a Leigh che lui scrive in “australiano” per quanto è particolare e diverso dagli altri leggere un suo copione.

Quando ha visto nella sua testa per la prima volta Elise?

Nel momento dell’entrata in scena quando c’è quella gag del campanello e lei ride come una matta. Elise è leggermente maldestra e diciamo che anche se può sembrare goffa… riesce sempre sapere se c’è un demone dietro di te!

Che strana connessione c’è tra Elaine, Specs e Tucker?

Quei due ragazzacci potrebbero essere i suoi due figli. In fondo è un trio di disadattati che riesce a completarsi a vicenda, non si sa come.

È uno di quei cast che possiamo e vogliamo vedere a prescindere dalle avventure specifiche. Come Jake & Elwood dei Blues Brothers o Jules & Vincent in Pulp Fiction. Potremmo voler vedere Elaine, Specs e Tucker anche se andassero a fare la spesa al supermercato, non crede?

È vero! Sarà che ci divertiamo un mondo quando lavoriamo insieme. Capisco quello che dici.

Nonostante una carriera eclettica a partire da quella fugace collaborazione con Jack Nicholson, i ruoli folli per i Farrelly Bros. e tanto Walter Hill… adesso Lin Shaye è soprattutto una scream queen. Come la fa sentire questa nuova etichetta?

In modo meraviglioso! È un titolo che mi onora. Ci sono tanti fan di Insidious che mi coccolano dal lontano 2010. Amo profondamente Elise e sono riconoscente di averla incontrata nella mia vita.

Che film la terrorizzavano da più giovane?

Thriller psicologici come Repulsion (1965) di Roman Polanski. Un film che mi entrò in testa. Da piccola mi terrorizzavano anche gli horror classici della Universal ma in modo diverso rispetto a quel capolavoro di Polanski.

Ha citato Repulsion di Polanski da cui Craven prese spunto per l’idea delle mani del mostro che escono da pareti improvvisamente malleabili in Nightmare – Dal Profondo Della Notte (1984). È un cerchio che si chiude, no?

Mi fa molto piacere che qualcuno ricordi Wes Craven. Era un grande regista. E anche un vero gentleman.