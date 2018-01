tempo di lettura 1'

A fronte di un incasso globale al botteghino di oltre 100 milioni di dollari (su un budget di solo 10 milioni)potrebbe non essere il capitolo conclusivo dell’iconico franchise horror.

Secondo quanto riportato da Bloody-Disgusting.com la Twisted Pictures e la Lionsgate starebbero prendendo in seria considerazione l’idea di sviluppare un nono capitolo della saga, anche se i registi di Legacy, Michael e Peter Spierig, per ora non sembrano coinvolti in questo nuovo progetto.

L’ottavo film del franchise, ricordiamo, è uscito nelle nostre sale lo scorso 31 ottobre.

Ovviamente vi terremo aggiornati sulla questione.

A seguire la sinossi ufficiale di Saw: Legacy:

Jigsaw è tornato! Alcuni corpi vengono trovati sparsi per la città. Ogni cadavere è stato torturato in modo macabro e particolare. Con l’avanzare delle indagini, gli indizi punteranno ad unico colpevole: John Kramer. Jigsaw però è morto da oltre dieci anni. Qualcuno avrà preso il suo posto?

Tobin Bell (Jigsaw) è stato coinvolto nel film, mentre le protagoniste saranno Laura Vandervoort e Hannah Anderson, assieme a Mandela Van Peebles, Brittany ALlen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Michael Bolsvert, James Gomez, Josiah Black, Shaquan Lewis.