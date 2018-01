tempo di lettura 2'

Come riportato dall’Hollwood Reporter, un cinema giapponese sta offrendo agli spettatori una curiosa esperienza nel proiettare. Il pubblico può infatti scegliere tra due visioni diverse e “a tema”: la Luce e il Lato Oscuro della Forza.

La sala si avvale infatti della tecnologia 4DX, sviluppata dalla compagnia sud-coreana CJ 4DPLEX, che consente di aggiungere in tempo reale a una proiezione vari effetti come il movimento delle poltrone e la diffusione di vento, nebbia, e odori integrati e tarati sulla base degli eventi del film. Difatti, le due speciali versioni mostrate in sala differiscono proprio per un gran numero di dettagli “aggiuntivi” quali vibrazioni, inclinazioni delle poltrone e vento presente in sala. Il Giappone è stato il primo paese ad adottare la tecnologia 4DX e ne rappresenta – a oggi – il mercato più importante. Nel Paese, il primo film ad essere proiettato in 4DX è stato Iron Man 3.

In Giappone, a oggi, Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha incassato 55 milioni di dollari. A fine corsa, lo ricordiamo, Il Risveglio della Forza ne aveva incassati poco meno di 100.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

