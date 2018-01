Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Wade Wilson è un grande appassionato di Cuori Senza Età (Golden Girls). In occasione del compleanno di(96 anni ieri), il Mercenario Chiacchierone ha postato via twitter i suoi auguri all’attrice. Proprio White, dopo l’uscita nelle sale di, aveva avuto modo di promuovere a pieni voti il film con

Per l’occasione, l’irriverente supereroe è apparso davanti a una foto del suo idolo con un hot-dog in mano e proponendo un brindisi.

Di recente, Deadpool ha pubblicamente augurato un buon compleanno anche a Zayn Malik, cantante ed ex membro degli One Direction.

Ecco il nuovo post con gli auguri a White:

Happy Birthday to the one and only @BettyMWhite. Cheers to another year of ‘Tinis and Weenies! 🍸🌭 pic.twitter.com/vf3gP0G6pZ

— Deadpool Movie (@deadpoolmovie) 17 gennaio 2018