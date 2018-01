tempo di lettura 1'

Nel 2011,sono entrambe state candidate all’Oscar per la loro performance in. Spencer ha poi portato a casa l’ambita statuetta.

Come riportato dall’Hollywood Reporter, le due attrici saranno nuovamente insieme in un film in cantiere alla Universal. Il progetto è ancora privo di un titolo ufficiale, ma le prime indiscrezioni rivelano che sarà incentrato su due donne che tentano di tornare a casa per Natale. L’approccio adottato dagli addetti ai lavori è descritto come simile a quello di Un Biglietto in Due (Planes, Trains and Automobiles) diretto da John Hughes nel 1987 con protagonisti Steve Martin e John Candy.

Lo script sarà curato da Peter Chiarelli (Now You See Me 2, The Proposal), che svilupperà un trattamento scritto dalla stessa Chastain e da Kelly Carmichael (Nine).

Chastain sarà inoltre coinvolta nel progetto come produttrice esecutiva tramite la Freckle Films.

Fonte: Hollywood Reporter