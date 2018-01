tempo di lettura 1'

Dopo aver abbandonato il progetto disembra aver fatto una potenziale marcia indietro, dichiarandosi disponibile ad essere nuovamente coinvolto o di curare comunque la regia di un altro film DC. È bene tuttavia prendere in considerazione i cambi di leadership alla DC Films , che potrebbero aver portato il regista a un ripensamento:

Intervistato da Screen Rant, Liman ha dichiarato:

Sarei aperto [all’idea di tornare ai lavori di un film DC]. Ho un approccio e un metodo di lavoro particolare, non voglio fare le cose esattamente come gli altri le hanno già fatte in passato. […] In parte, i cliché esistono perché sono fatti per soddisfare in maniera facile il pubblico, quindi la mia sfida da regista è sempre stata quella di realizzare qualcosa di veramente originale e, allo stesso tempo, di soddisfacente sul piano commerciale. Sarei interessato a fare la stessa cosa nel mondo DC, se avessi a che fare con il materiale adatto.

Come vi abbiamo riportato di recente, Liman sta progettando un nuovo film di Edge of Tomorrow, prendendosi il tempo necessario per lavorare in maniera approfondita sullo script.

