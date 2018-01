tempo di lettura 1'

Come riportato in esclusiva da Variety, ladi Luc Besson è attualmente in contatto con numerosi potenziali compratori e investitori. La compagnia deve far fronte letteralmente a una montagna di debiti, anche a seguito del flop di. Il film, che per la compagnia avrebbe potuto contribuire a un parziale cambio di rotta in termini di redditività, ha incassato appena 225 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di produzione (escluse le spese di marketing) di quasi 180 milioni, generando una perdita secca e sostanziosa.

A oggi, EuropaCorp ha incaricato JP Morgan di individuare un potenziale investitore in grado di iniettare nell’azienda nuove risorse finanziarie, volte innanzitutto a risanarne i conti. Alcune fonti di Variety sostengono che la compagnia abbia urgentemente bisogno di trovare un nuovo partner d’affari entro il 30 marzo, per far fronte alle scadenze fiscali dell’anno. Tra i potenziali investitori ci sarebbe anche Tarak Ben Ammar, già nel consiglio di amministrazione della Weinstein Company. Le indiscrezioni al momento sono molte. Uno dei rumour accenna a un eventuale acquisto della compagnia da parte della Lionsgate. Al momento, tuttavia, non c’è alcuna conferma ufficiale. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi.

Fonte: Variety