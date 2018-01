tempo di lettura 1'

La Sony ha spostato lo spin-off di, attualmente senza un titolo ufficiale, dal 17 maggio del 2019 al 14 giugno del 2019. Il film non sarà dunque in diretta competizione conma uscirà in contemporanea con il reboot di

Il progetto è affidato agli sceneggiatori di Iron Man Matt Holloway e Art Marcum. Il film, che si focalizzerà su altri personaggi e non più sugli agenti K e J, sarà ancora una volta supervisionato da Steven Spielberg, che figurerà come produttore esecutivo. Accanto a lui anche Walter F. Parkes e Laurie MacDonald sotto la supervisione di David Beaubaire.

Al momento, non sembra previsto alcun coinvolgimento né di Will Smith né di Tommy Lee Jones. È inoltre difficile che il progetto possa rivelarsi in qualche modo il chiacchierato crossover con 21 Jump Street, del quale si è più volte parlato senza tuttavia alcuna conferma.

