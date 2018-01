tempo di lettura 1'

Il film in solitario di(di cui si è parlato nelle ultime settimane) potrebbe renderel’attrice più pagata di Hollywood.

Stando a un nuovo report del Daily Mail (che vi invitiamo comunque a trattare con cautela), l’attrice potrebbe ricevere un cachet di 25 milioni di dollari per recitare nella pellicola che i fan dell’Universo Marvel attendono da tantissimo tempo (per Avengers: Infinity War dovrebbe averne ricevuti 20).

Alcune fonti sostengono che il contratto sarebbe attualmente in fase di definizione e che tra le diverse clausole ce ne sarebbe anche una legata ai bonus. Se il film dovesse superare i 900 milioni di dollari al botteghino, il cachet finirebbe per ammontare in totale a 31 milioni di dollari.

Ma non è tutto: l’attrice sarebbe in trattative anche per ottenere la supervisione del progetto in qualità di produttrice. Se tutto dovesse andare secondo i piani il film arriverà al cinema entro l’estate 2020.

Di recente, ricordiamo, Jac Schaeffer è stata incaricata di stendere una prima sceneggiatura del progetto dopo una serie di discussioni tra la Johansson e Kevin Feige sulla direzione che avrebbe dovuto avere il progetto.

La Schaeffer è regista e sceneggiatrice. È autrice di una sceneggiatura intitolata The Shower presente nella Black List dei migliori script non ancora prodotti, e ha scritto Nasty Women con Anne Hathaway e Rebel Wilson in uscita ad agosto.

