Al momento Suicide Squad 2, lo ricordiamo, rappresenta l’opzione più ovvia per rivedere il personaggio al cinema: il sequel del film di David Ayer non potrebbe fare a meno del personaggio di Margot Robbie. Il regista dovrebbe essere Gavin O’ Connor (The Accountant), ma il progetto dovrebbe entrare in produzione non prima dell’autunno, dal momento che fino ad allora Will Smith sarà impegnato nelle riprese di Gemini Man di Ang Lee.

Un potenziale progetto futuro è Birds of Prey: non sarebbe un film incentrato esclusivamente su Harley Quinn, ma includerebbe al suo interno varie villain e molti personaggi femminili del DC Universe. Al momento, Christina Hodson è al lavoro su un potenziale script. In passato, Birds of Prey è stata una serie tv realizzata nel 2002 dalla Warner Bros. Television e trasmessa sul canale The WB. Nello show, Harley Quinn era interpretata da Mia Sara.

Un altro progetto è Joker vs Harley, una storia d’amore tra i due villain in stile Mr. and Mrs. Smith. I registi di Crazy, Stupid Love, Glenn Ficarra e John Requa ne curerebbero lo script e la regia. Robbie e Jared Leto riprenderebbero invece i ruoli già interpretati in Suicide Squad.

David Ayer, lo ricordiamo, ha ribadito di recente che Gotham City Sirens – nel quale apparirebbe anche Harley Quinn in un ruolo di primo piano – è in fase attiva di sviluppo.

Non è da escludere, tuttavia, che quanto appena riportato non possa essere rimesso in discussione nel corso dei prossimi mesi. I vertici della DC Films – lo ricordiamo – sono appena stati cambiati. Più volte, inoltre, si è parlato di un “cambio di strategia” per il futuro del franchise.

A oggi, all’interno dell’Universo Cinematografico DC, il personaggio di Harley Quinn è stato tra i protagonisti di Suicide Squad, che ha incassato a livello globale oltre 740 milioni di dollari.

Questa la sinossi del film:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?

La pellicola, diretta da David Ayer, è uscita nelle sale americane il 5 agosto 2016 e il 13 agosto in Italia.

Nel cast del film Will Smith (Deadshot); Joel Kinnaman (Rick Flagg); Margot Robbie (Harley Quinn); Jared Leto (Joker); Jai Courtney (Boomerang); Cara Delevingne (Enchantress); Viola Davis (Amanda Waller); Jay Hernandez, Common, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Karen Fukuhara, Adam Beach, Scott Eastwood, Ike Barinholtz.

Scritto e diretto da David Ayer, il film è basato sul fumetto ideato originariamente da Robert Kanigher e Ross Andru nel 1959.

