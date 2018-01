tempo di lettura 3'

nel 1990 curò il trucco di, la miniserie televisiva connei panni di Pennywise. In una recente intervista, ha avuto modo di commentare i risultati raggiunti, in termini sia di make-up che di narrazione, nel film di Andy Muschietti.

Come dichiarato da Mixon:

Certamente sono affezionato al mio lavoro sulla vecchia miniserie, ma penso che [per il film] abbiano raggiunto un ottimo risultato. Ci sono certamente delle similitudini con il trucco che scelsi io all’epoca, ma sono dovute al fatto che il personaggio appare inevitabilmente come un clown. Tuttavia, è stata una scelta differente al punto giusto. Non invidio Bill [Skarsgård] per aver dovuto dare vita a qualcosa che in passato fu interpretato da Tim Curry. Dev’essere stata una bella sfida per lui. Ma sì, a livello di make-up hanno fatto un lavoro interessante.

Sulle differenze tra i film (quello uscito nelle sale e quello in fase di progettazione) e la miniserie, Mixon ha dichiarato:

Credo che la nostra versione durasse poco più di tre ore. Quando avranno girato IT – Parte Seconda, avranno coperto una durata di oltre quattro ore e mezza. In qualche modo sono invidioso del fatto che abbiano un’ora e mezza in più per raccontare la stessa storia e che non abbiano le restrizioni che avevamo noi nel 1990 in termini di censura televisiva. Non vedo l’ora di vedere la seconda parte! Il nostro ragno alla fine dell’adattamento TV era molto discutibile, quindi in qualche modo sono curioso di vedere come lo faranno nel prossimo film, o se opteranno per qualcosa di completamente diverso.

Il film di Muschietti è stato uno straordinario successo in tutto il mondo, incassando quasi 700 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 35 e di un rating R.

Skarsgård, com’è noto, tornerà nei panni di Pennywise anche nella parte seconda dell’adattamento cinematografico. Il nuovo film arriverà negli Stati Uniti il 6 settembre 2019 nei cinema tradizionali e IMAX. Alla sceneggiatura vi sarà nuovamente Gary Dauberman, mentre Andy Muschietti sarà nuovamente regista e produttore (insieme a Barbara Muschietti). Come noto, il primo capitolo è ambientato nel passato mentre il secondo sarà ambientato nel presente (27 anni dopo): i protagonisti del primo film compariranno nuovamente in flashback, ma vi sarà un cast di nuovi protagonisti adulti.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troviamo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto è diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione:

Il thriller horror della New Line Cinema, “IT” diretto da Andrés Muschietti (“Mama”), è tratto dal popolare romanzo omonimo di Stephen King, che terrorizza i lettori da decenni.

Quando iniziano a scomparire i ragazzi di Derry, nel Maine, un gruppo di bambini si trova faccia a faccia con le proprie paure, facendo quadrato contro un clown maligno chiamato Pennywise, la cui storia è costellata da secoli di omicidi e violenze. Protagonista di “IT” è Bill Skarsgård (“Allegiant”, “Hemlock Grove” per la TV) che interpreta il cattivo su cui ruota la storia, Pennywise. Al suo fianco un nutrito cast di giovani attori, tra cui Jaeden Lieberher (“Midnight Special”), Jeremy Ray Taylor (“Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare”), Sophia Lillis (“37”), Finn Wolfhard ( “Stranger Things” per la TV), Wyatt Oleff (“Guardiani della Galassia”), Chosen Jacobs (l’imminente “Cops and Robbers”), Jack Dylan Grazer (“Tales of Halloween”) e Nicholas Hamilton (“Captain Fantastic”).

Muschietti dirige “IT” da una sceneggiatura adattata da Chase Palmer & Cary Fukunaga e Gary Dauberman. Dan Lin, Roy Lee, Seth Grahame-Smith, David Katzenberg e Barbara Muschietti sono i produttori, con Marty P. Ewing, Doug Davison e Jon Silk come produttori esecutivi.

Il team creativo dietro la macchina da presa comprende il direttore della fotografia Chung-Hoon Chung (“Quel fantastico peggior anno della mia vita”), lo scenografo Claude Paré (“L’alba del pianeta delle scimmie”), il montatore Jason Ballantine (“Il grande Gatsby”) e la costumista Janie Bryant ( “Mad Men” per la TV).

