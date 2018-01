tempo di lettura 1'

Dovrebbero partire a giugno le riprese del sequel di, ancora una volta per la regia di. Nel frattempo, come di consueto, è in corso la fase di casting per i nuovi ruoli della pellicola: qualche settimana vi abbiamo mostrato alcuni potenziali provini per il ruolo di, (poi rimossi) mentre oggi ci sono nuovi aggiornamenti grazie all’ Hashtag Show

Stando alle loro fonti, la produzione sarebbe alla ricerca di una ragazza europea sui 20 anni che possa interpretare una “femme fatale di grande importanza“. La sensazione è che la Marvel e la Sony siano alla ricerca del volto di Felicia Hardy (Gatta Nera), ma chiaramente per il momento si tratta di speculazioni.

Tutto quello che sappiamo, per il momento, è che “Peter Parker incontrerà una ragazza misteriosa che lo condurrà in una situazione di pericolo“.

Il film arriverà nelle sale americane il 5 luglio 2019. La produzione si dovrebbe tenere in Germania e nel Regno Unito.