In una serie di tweet, Rian Johnson ha replicato ad alcune critiche mosse dagli utenti in merito a due sequenze particolarmente discusse di Star Wars: Gli Ultimi Jedi: il duello tra la proiezione di Luke e Kylo Ren sul pianeta Crait e la scena di Leia che fluttua nello spazio ricorrendo alla Forza.

Johnson, in particolare, ha mostrato una sezione del volume Jedi Path: A Manual for Students of the Force, nel quale si fa riferimento alla capacità dei Jedi di proiettare delle versioni di se stessi in altri luoghi, come avviene proprio nel film durante il duello su Crait. Nel volume, la facoltà di proiettarsi altrove viene descritta come una tecnica molto avanzata nell’uso della Forza. Dopo aver condiviso l’immagine del volume, Johnson ha usato la popolare gif con Homer Simpson che si “ritira” all’indietro scomparendo tra i cespugli.

Ecco la serie di tweet:

In merito alla sequenza di Leia che “fluttua” nello spazio usando la Forza per mettersi in salvo (secondo alcuni “alla maniera di Mary Poppins”), Johnson ha dichiarato di non comprendere gran parte delle critiche: secondo Johnson, consentire a Leia di muoversi in una situazione di assenza di gravità non è un particolare azzardo se si tira in ballo la Forza. E alla domanda su come faccia Leia a “incanalare” la Forza nel vuoto dello spazio senza – apparentemente – aver ricevuto un addestramento, il regista si è limitato a replicare che il Generale è una persona “incredibilmente cazzuta”.

Fonte: Hollywood Reporter