tempo di lettura 1'

Come ben sappiamo sarà(Sicario, Arrival, Blade Runner 2049) a dirigere un nuovo adattamento cinematografico ditratto dal celebre romanzo di Frank Herbert.

Dopo aver parlato delle differenze tra il suo progetto e quello del 1984 di David Lynch il regista canadese ha scambiato qualche altra parola sul suo film con Fandom paragonandolo in un certo qual modo a Star Wars:

La maggior parte delle idee principali di Star Wars provengono da Dune, quindi sarà una sfida affrontare ciò. L’ambizione è di realizzare il film di Star Wars che non ho mai visto. In un certo senso è uno Star Wars per adulti. Vedremo.

L’idea di Villeneuve è quella di partire dal primo libro (dei sei della saga), tuttavia non esclude la possibilità di realizzare più di un film: “Potrei essere coinvolto in uno o due film, se questo accadrà”.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!