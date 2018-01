tempo di lettura 2'

, regista di, ha avuto modo di anticipare alcuni dettagli del suo film e di specificare come abbia cercato di spingere “al limite” le potenzialità di un lungometraggio progettato per un rating PG-13. In una delle sue ultime interviste, Boone ha parlato proprio della differenza con i capitoli della saga di, rivelando che – nella pellicola che ha diretto – nessuno dei personaggi indosserà costumi da supereroi.

Come spiegato dal regista:

Non ci saranno costumi, cosa che già rende questo progetto differente dagli altri. Nessuno di questi personaggi può stare con gli altri mutanti nella magione di X-Men, sono tutti troppo incasinati. Hanno tutti ucciso qualcuno, intenzionalmente o meno. Questo sarà probabilmente il più difficile film PG-13 mai prodotto. Ci siamo proprio spinti al limite delle possibilità offerte dal rating. C’è una vena decisamente horror ma ha un cuore profondamente emozionale. L’idea è quella di spaventarvi e farvi commuovere allo stesso tempo!

L’uscita del film, lo ricordiamo, è stata spostata al 2019.

Nel cast Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heston (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes), Happy Anderson (Reverendo Sinclair) e Dustin Ceithamer.

Ecco una nuova immagine dal film (divisa in due) presente sul nuovo numero di Empire Magazine:

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

Il film sarà al cinema il 22 febbraio del 2019.

