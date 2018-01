tempo di lettura 1'

Billy Batson nel cinecomic DC.

Un nuovo ingresso nel cast del. Secondo quanto riportato da Deadline (Shame, La scomparsa di Eleanor Rigby – Lui) è stata scelta per vestire i panni di Rosa Vasquez, madre adottiva di

Nel film di David F. Sandberg, prodotto dalla New Line Cinema, affiancherà Asher Angel nei panni di Billy Batson, Zachary Levi in quelli di Shazam, Mark Strong in quelli del villain Doctor Sivana. Nel cast anche Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Ian Chen e Jovan Armand (che saranno gli amici di Asher che vivono in una casa famiglia con lui) e Ron Cephas Jones nei panni del Mago Shazam.

Alla produzione Peter Safran, il film è stato scritto da Henry Gayden e Darren Lemke, le riprese inizieranno a breve a Vancouver.

Creato nel 1939 da C. C. Beck e Bill Parker, Shazam comparve per la prima volta su Fawcett Comics’ Whiz Comics #2. Il teenager Billy Batson si trasformava nel “mortale più potente del mondo” dopo aver pronunciato la parola Shazam, ottenendo poteri straordinari da dei antichi.