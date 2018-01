Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

È da un po’ di tempo che non parliamo dell’adattamento cinematografico di, basato sull’omonima saga videoludica targatache dovrebbe vederenei panni del protagonista..

Dal Q&A fatto da Charles Roven (Batman v Superman, Justice League) insieme a Deadline di cui vi abbiamo già parlato ieri, arriva un piccolo aggiornamento unito a un dettaglio molto interessante su quella che sarà sì una origin story, non basata direttamente sulla backstory di Nathan Drake che milioni di videogamer ai quattro angolo del globo hanno avuto modo di conoscere.

Abbiamo elaborato una splendida storia sulle origini del personaggio che è ancora basata sul videogame di Uncharted. Non si svolge in nessuno dei periodi visti nei videogiochi. È ambientata quando Nathan Drake (il protagonista del gioco) e Sully, che chiamerei il suo surrogato paterno, erano molto più giovani. È una storia di origini che evolve dai giochi, ma non è tratta dai giochi. Shawn Levy si occuperà della regia e un giovane sceneggiatore di nome Rafe Judkins [produttore di Agents of S.H.I.E.L.D., ndr.] si sta attualmente occupando della sceneggiatura.