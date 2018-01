tempo di lettura 1'

Inizialmente atteso nelle sale l’8 agosto 2018 il film dicambia ora data di uscita.

La Sony Pictures ha infatti spostato la release del film con Anne Hathaway a l’8 maggio 2020, quasi due anni dopo la data prevista inizialmente.

Hilary Winston (LEGO Ninjago: Il Film) sta lavorando alla sceneggiatura, curata in precedenza da Amy Schumer e sua sorella Kim Caramele e ancor prima da Diablo Cody. La storia scritta da Winston, secondo le ultime notizie, seguirà una disadattata proveniente da un mondo di perfette Barbie che viene catapultata nel mondo reale in cui i suoi strani modi verranno visti come un vantaggio per lei. Il film è stato anche descritto come uno sguardo contemporaneo alla bellezza, al femminismo e all’identità in una vena fantasy comica in stile Splash – Una sirena a Manhattan, Come d’Incanto o Big.

Walter F. Parkes, Laurie MacDonald e Amy Pascal produrranno il lungometraggio.