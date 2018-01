tempo di lettura 1'

Negli ultimi giorni l’avevamo vista prepararsi alla Nellis Air Force Base, una delle basi dell’aeronautica militare statunitense in Nevada tra i principali centri di addestramento per piloti di aerei da caccia.

E oggi abbiamo le primissime immagini di Brie Larson in costume di scena nei panni di Captain Marvel. Le riprese dovevano partire ufficialmente a marzo, ma sembra che l’attrice sia stata chiamata dai Marvel Studios già a girare qualche scena.

C’è la remota possibilità che si tratti di scene in esterni di uno dei prossimi Avengers, ma per il momento non è chiaro. Quel che è certo è che il costume appare con colori decisamente diversi rispetto ai concept mostrati in occasione del Comic-Con di San Diego e ai fumetti, perciò dovrebbe trattarsi di una versione non definitiva.

Nelle immagini vediamo l’attrice in compagnia di Robert Kazinsky (Pacific Rim), che è una new entry per l’Universo Marvel. Va peraltro detto che dietro l’attrice vediamo un’auto d’epoca, probabilmente degli anni settanta/ottanta.

Potete ammirare alcune foto di seguito e ulteriori qui su Pagesix.

La pellicola, diretta da Anna Boden e Ryan Fleck, è stata scritta nella bozza più recente da Geneva Robertson-Dworet. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, DeWanda Wise, Jude Law e Ben Mendelsohn.

Captain Marvel uscirà l’8 marzo 2019.