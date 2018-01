Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Grazie a Marvel Newz ( ComicBook.com ) possiamo dare uno sguardo ai protagonisti principali ditramite due nuove immagini promozionali.

Al fianco di Paul Rudd e Evangeline Lilly troveremo di nuovo Michael Pena e Michael Douglas. Laurence Fishburne sarà il Dr. Bill Foster (che nei fumetti diventa Goliath), Walton Goggins sarà Sonny Burch, Randall Park sarà l’Agente Jimmy Woo, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost. Michelle Pfeiffer, infine, sarà Janet Van Dyne.

Il film, ricordiamo, arriverà nelle sale a luglio. Potete vedere le due immagini qui di seguito:

BRAND NEW official ANT-MAN AND THE WASP Promo Art. pic.twitter.com/rYRpGq5OOw

— Marvel Newz (@MarvelNewz) 23 gennaio 2018