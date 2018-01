Spoiler

ATTENZIONE: L’ARTICOLO POTREBBE CONTENERE SOPILER SU PERSONAGGI DI AVENGERS: INFINITY WAR

Come ben sappiamo il Dio del Tuono nei minuti iniziali di Thor: Ragnarok rimane senza Mjolnir. Il suo iconico martello viene distrutto da Hela (Cate Blanchett).

In molti effettivamente si stanno però chiedendo che arma utilizzerà il supereroe Marvel nei prossimi cinecomic, in particolare in Avengers: Infinity Wars.

Ora grazie ad una figure Funko Pop! possiamo effettivamente dare un piccolo sguardo a quella che probabilmente sarà l’arma impugnata dal figlio di Odino nel cinecomic dei fratelli Russo. Nella foto del prodotto si intravede un nuovo martello/ascia molto simile a Ultimate Mjolnir (visto anche in un concept del film arrivato online quasi un anno fa). Nella figure non vediamo però la benda che il supereroe porta sul suo occhio destro dopo lo scontro con Hela avvenuto alla fine di Ragnarok. Si tratta di una figure non definitiva o Thor subirà ulteriori cambiamenti lungo il film?

L’arma mostra anche delle somiglianze strutturali con Jarnbjorn, l’ascia forgiata dai nani che nei fumetti è utilizzata dal Dio del Tuono prima di Mjolnir.

Potete vedere l’immagine qui di seguito:

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

