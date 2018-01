tempo di lettura 1'

Dopo il successo dello scorso anno, dal 13 gennaio al 25 marzotorna a Disneyland Paris, e per l’occasione noi di BadTaste.it siamo stati invitati a vivere a pieno quest’esperienza nel weekend 27/28 gennaio.

Durante la Stagione della Forza all’interno del Parco Disneyland e Walt Disney Studios sono presenti 8 esperienze intergalattiche che permettono di immergersi nel mondo di Star Wars grazie a figuranti, attrazioni allestite per l’occasione e uno spettacolo mozzafiato proiettato sulla Tower of Terror. In particolare poi, per festeggiare il 25esimo anniversario di Disneyland Paris, l’attrazione Space Mountain è stata trasformata in Hyperspace Mountain, con un’ambientazione totalmente inedita ispirata all’universo di Star Wars.

Nel corso del weekend Andrea Francesco Berni e Andrea Bedeschi racconteranno nel dettaglio quest’avventura sui social di BadTaste.it (facebook | twitter | instagram), realizzando poi una guida precisa per chi desiderasse vivere a sua volta La Stagione della Forza.

Non perdetevi i nostri aggiornamenti e… che la Forza sia con voi!