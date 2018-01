Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

ha avuto un piccolo ruolo nell’Universo Cinematografico Marvel interpretando Klaw in. La sua apparizione era chiaramente funzionale a qualcosa di più grande: Serkis tornerà infatti nello stesso ruolo in, nelle sale americane a febbraio.

Intervistato da Collider, Serkis ha avuto modo di spiegare cosa ha combinato Klaw proprio dai tempi di Age Of Ultron:

Essenzialmente ha causato un certo livello di caos nel mondo. È un tipo interessante, con il senso degli affari, nonché un commerciante di armi. Riesce a coprire le sue tracce. Ha un esercito di mercenari operativo in diversi luoghi del mondo ed è in grado di sparire e riapparire in posti diversi. Sa decisamente il fatto suo. […] Ha un rapporto molto specifico con Wakanda, che ama e detesta allo stesso tempo. Certamente ha scoperto cose nessun altro sa, lo vedremo nel film. È una delle poche persone che è stata a Wakanda e che può rivelarne parecchi segreti.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.