tempo di lettura 2'

Un portavoce dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato cheha notificato l’organizzazione che non parteciperà alla 90esima edizione degli Academy Awards.

Si tratta di un’assenza pesante, perché Affleck ha vinto il premio Oscar come migliore attore nel 2017, e quindi avrebbe dovuto consegnare la statuetta alla migliore attrice quest’anno. Secondo quanto riportato dai media, la star non intende distrarre l’attenzione dal movimento #MeToo dopo le accuse di molestie sessuali sul set del mockumentary da lui diretto I’m Still Here (nel 2010 venne denunciato dalla produttrice Amanda White e dalla direttrice della fotografia Magdalena Gorka, cause poi risolte fuori dal tribunale prima dell’uscita del film). “Una situazione molto sfortunata,” commentò all’epoca Affleck interpellato dal New York Times, “soprattutto per i presenti innocenti e per le famiglie coinvolte”. La decisione dell’attore arriva proprio mentre una petizione online che chiede all’Academy di non permettergli di partecipare alla cerimonia di quest’anno ha raggiunto le 20.000 firme.

Quando Affleck vinse l’Oscar, l’anno scorso, Brie Larson gli consegnò il premio senza applaudire, tradendo un certo sdegno (“penso che ciò che ho fatto sul palco parlasse da solo,” commentò più avanti l’attrice su Vanity Fair).

Non è ancora chiaro chi consegnerà l’Oscar alla migliore attrice al posto di Affleck: vi terremo aggiornati.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La 90esima edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel per la seconda volta, si terrà nella notte tra il 4 e il 5 marzo.

Fonte: Deadline