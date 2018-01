Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Secondo, le possibilità di messa in cantiere di un terzo film diavrebbero visto una battuta d’arresto dopo la scarsa performance al botteghino di

Tron: Legacy di Joseph Kosinski, lo ricordiamo, uscì 28 anni dopo Tron di Steven Lisberger. In un’intervista concessa durante il podcast Happy Sad Confused, Hedlund ha avuto modo di spiegare la faccenda:

Quando dovevano iniziare i lavori del terzo Tron – e c’era già il semaforo verde al progetto – la Disney ebbe dei problemi con Tomorrowland. E a quel punto credo che chiesero agli addetti ai lavori almeno un centinaio di ragioni per le quali avrebbero dovuto finanziare Tron 3. E se quel progetto non fosse andato a monte, non avrei mai potuto lavorare con [Stephen] Soderbergh su Mosaic.

Nel marzo del 2017, Joseph Kosinski aveva dichiarato che il progetto di Tron 3 è da considerarsi “in pieno sonno criogenico”. Il regista aveva spiegato:

Suppongo di poter dire che Tron 3 sia stato ibernato in una sorta di sonno criogenico. Non è morto, è vivo, ma se ne sta lì seduto nell’attesa che arrivi il momento giusto per fare un passo in avanti.