tempo di lettura 1'

In rete (via Impawards ) è approdato un nuovo poster di, il nuovo film dicon protagonista(ruolo per cui l’attore ha ricevuto una nomination all’Oscar come Miglior Attore Protagonista ).

Il film è un thriller incentrato sul sistema giudiziario vigente a Los Angeles. Washington interpreta un idealista avvocato difensore, la cui vita viene scossa da una turbolenta serie di eventi dovuti all’attivismo che ha sempre segnato la sua carriera. Nel cast troveremo anche Colin Farrell, Carmen Ejogo, Lynda Gravatt, Amanda Warren, Hugo Armstrong, Sam Gilroy, Tony Plana, DeRon Horton e Amari Cheatom.

Potete vedere il poster qui di seguito:

Tra i produttori figura lo stesso Washington, insieme a Jennifer Fox e a Todd Black.