La Paramount Pictures e la Skydance hanno lanciato un sito come parte della campagna di viral marketing di, il nuovo film di(Ex Machina) con

Il progetto è un adattamento cinematografico del primo capitolo della Trilogia dell’Area X, intitolato Annientamento e scritto da Jeff VanderMeer.

Nel cast, oltre a Portman, anche Jennifer Jason Leigh, Oscar Isaac, Gina Rodriguez e Tessa Thompson.

Il sito consente di sbloccare contenuti multimediali relativi al film. Un punto di partenza è il tweet che trovate qui in calce: copiandone il testo (senza gli hashtag), andando su ForThoseThatFollow.com, incollando quanto copiato e premendo “decode message” avrà inizio lo sblocco di contributi promozionali. Per altri tweet utilizzabili come codici potete dare un’occhiata qui.

W​‌­h​​⁣e​‍‌n‍⁡ ​‌⁢y​‍⁤ο‍⁡u​​⁤ ​‌‌s‍⁡e​‍⁣e​‍⁤ ​‍‍b​‍⁠e​‍⁠a​‌‌u​‌​ty іn desolation it⁰сhanges somethіng ⅰnsⅰde you. Desоlatⅰоn tries to cоlonize you. #WhatsInside https://t.co/xHXXBsORrO — Annihilation (@AnnihilationMov) January 26, 2018

Questa la sinossi del romanzo:

Per trent’anni l’Area X – un territorio dove un fenomeno in costante espansione e dall’origine sconosciuta altera le leggi fisiche, trasforma gli animali, le piante, sembra manipolare lo stesso scorrere del tempo – è rimasta tagliata fuori dal resto del mondo. La Southern Reach, l’agenzia governativa incaricata di indagarne gli enigmi e nasconderla all’opinione pubblica, ha inviato numerose missioni esplorative. Nessuna però è mai tornata davvero dall’Area X: chi, inspiegabilmente, ricompariva al di qua del confine era condannato a un destino peggiore della morte.Questa volta, però, sarà diverso: la dodicesima missione è composta unicamente da donne.Quattro donne che non conoscono nulla l’una dell’altra, nemmeno il nome – sono indicate con la funzione che svolgono: l’antropologa, la topografa, la psicologa e la biologa – accettano di partecipare a un viaggio che assomiglia molto a un suicidio. Cosa le ha spinte a imbarcarsi in una missione tanto pericolosa? La biologa spera di ritrovare il marito, uno dei membri dispersi della spedizione precedente. Ma forse cerca anche di fuggire dai suoi fantasmi. E le altre? Cosa nasconde la psicologa, ambigua leader del gruppo? Quando le quattro esploratrici incappano in una strana costruzione mai segnalata da nessuna mappa, capiranno che fino a quel momento i disturbanti misteri dell’Area X erano stati appena sfiorati.

