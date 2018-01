tempo di lettura 1'

Tuttavia, in un tweet, il regista ha spiegato di vedere in Zack Snyder il candidato ideale, esprimendo ammirazione per il regista di Batman v Superman che ha iniziato la produzione di Justice League, abbandonandone poi i lavori per motivi familiari.

Ecco il tweet di DeKnight:

Good lord. All I said was “Up, up and away” in response to being asked if I’d be interested in directing MOS2. My preference would be to see @ZackSnyder helm the sequel. Love his work. https://t.co/I3U8hEpYVr

— Steven DeKnight (@stevendeknight) 28 gennaio 2018