tempo di lettura 2'

Sono attualmente in corso le riprese del reboot (sequel?) di, nuovo capitolo del franchise horror che approderà nelle sale americane il 19 ottobre 2018.

Un paio di ore fa, Jamie Lee Curtis ha condiviso su Twitter una foto di scena in cui possiamo vederla – nei panni di Laurie Strode – insieme al regista della pellicola, David Gordon Green.

Sempre via social, Instagram nello specifico, sono giunte in rete alcuni scatti dal set in cui, in lontananza, possiamo ammirare il leggendario villain della saga, ovvero Michael Myers.

Trovate tutto qua sotto:

First shot! First day. Same slate. Same Laurie. David Gordon Green directing from his script. Happy Halloween 2018 everyone. See you 10/19/18 @halloweenmovie #HalloweenMovie pic.twitter.com/iSC7NOblEA

— Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) January 30, 2018