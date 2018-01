tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variery sarebbe in trattative con la Lionsgate per dirigere The Kingkiller Chronicle, adattamento delle opere letterarie di Pat Rothfuss. Lin-Manuel Miranda (Hamilton), già contattato nel 2016 per curare la parte creativa e musicale del progetto televisivo di Showtime annunciato qualche mese fa, potrebbe essere coinvolto anche nello sviluppo del lungometraggio.

Alla sceneggiatura è stata invece ingaggiata Lindsey Beer, sceneggiatrice di Transformers: L’Ultimo Cavaliere. L’intero progetto sarà basato sul primo dei romanzi fantasy di Rothfuss, “The Name of the Wind”, e seguirà le vicende di Kvothe, un mago sopravvissuto ad una tragica infanzia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!